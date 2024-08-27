Собянин: Нацпроект помог на 20% увеличить выпуск бионических протезов
Национальный проект «Производительность труда» позволил предприятию из Москвы увеличить выпуск бионических протезов на 20 процентов. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, компания «Моторика» усовершенствовала сборку протеза кисти: процесс организовали по принципу поточно-конвейерной системы, в частности, стандартизировали рабочие места и выровняли загрузку персонала. Число изготавливаемых в смену изделий увеличилось на 20%, при этом время сборки одного протеза сократилось на 16%, количество неиспользуемых материалов — на 33%. Экономический эффект от участия предприятия в нацпроекте составил свыше 100 млн рублей.
Проект «Производительность труда» реализуют в Москве за счет средств бюджета города. Нацпроект без дополнительных затрат увеличивает объемы производства и прибыльность предприятия. Кроме того, в Москве производители медизделий могут воспользоваться более чем 20 мерами поддержки для промышленников. Они предоставляют значительные налоговые преференции, позволяя экономить деньги и вкладывать их в увеличение объемов выпуска продукции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru