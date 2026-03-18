Собянин: Начинается проходка тоннеля между «Кленовым бульваром» и «Курьяновом»

Также он объявил о завершении проходки первого (правого) тоннеля между станциями «Остров мечты» и «Кленовый бульвар», протяжённость которого составила 1,67 км.

По его словам, длина левого тоннеля, который будет прокладывать тоннелепроходческий механизированный комплекс «Ольга», составит 1,13 км.

«Это тоже сложный участок. Часть трассы находится под руслом Москвы-реки и в обводненных грунтах Курьяновской поймы... Поэтому местами щиту придется опускаться на глубину 26 метров», — написал Собянин.

Градоначальник отметил, что закончить строительство левого тоннеля должны осенью текущего года.

Ранее Собянин заявил о завершении строительства перегонных тоннелей от станции «Рублево-Архангельское» до «Липовой Рощи», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

