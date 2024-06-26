Собянин: Началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко
Строительство здания Московской государственной картинной галереи Василия Нестеренко началось в Москве на Бутырской улице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
В картинной галерее площадью более пяти тысяч квадратных метров расположится фондохранилище, экспозиционно-выставочная зона и мастерские по реставрации. Также там обустроят магазин, кафе и информационный центр.
Собянин отметил, что вместимость здания составит до 400 человек.
Интерьер галереи будет выполнен в сочетании стилей неоклассики, модерна и ампира. Здание оборудуют пассажирскими и грузовыми лифтами для транспортировки картин. Строительство планируют завершить в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru