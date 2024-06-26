Собянин: Началось строительство здания картинной галереи Василия Нестеренко

В картинной галерее площадью более пяти тысяч квадратных метров расположится фондохранилище, экспозиционно-выставочная зона и мастерские по реставрации. Также там обустроят магазин, кафе и информационный центр.

Собянин отметил, что вместимость здания составит до 400 человек.

Интерьер галереи будет выполнен в сочетании стилей неоклассики, модерна и ампира. Здание оборудуют пассажирскими и грузовыми лифтами для транспортировки картин. Строительство планируют завершить в 2025 году.

