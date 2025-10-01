Собянин: Началось строительство проезда между Каширским шоссе и Елецкой улицей

Строительство Проектируемого проезда №963, который свяжет Каширское шоссе с улицей Елецкая, начинается в Москве, ожидается, что работы завершат к 2027 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Новая дорога будет двухполосной: по одной полосе в каждом направлении. Здесь разместим новые остановки наземного городского транспорта, устроим тротуары», – рассказал градоначальник.

В планах властей запустить автобусы для улучшения доступности ближайших станций метро. Также в ходе работ приведут в порядок существующие подъезды к жилым комплексам и промышленным предприятиям и создадут новые. В районе Орехово-Борисово Южное появится новый удобный маршрут. Завершить работы планируют в 2027 году.

Собянин подчеркнул, что развитие дорожной сети кварталов и районов наряду с крупными инфраструктурными проектами – важная составляющая транспортного каркаса Москвы.

