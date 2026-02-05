Собянин: Началась проходка правого перегонного тоннеля до станции «Гольяново»

Проходку второго (правого) перегонного тоннеля от действующей станции «Щелковская» до будущей станции «Гольяново» Арбатско-Покровской линии метро начали в Москве. Об этом рассказал в своем канале мэр города Сергей Собянин.

Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Юлия» диаметром 6 метров пройдет более 1,6 километра. Ранее ТПМК проложил почти 15,5 км тоннелей метрополитена Москвы и Самары:

— правый перегонный тоннель от «Тропарево» до «Румянцево» и левый перегонный тоннель от «Саларьево» до «Румянцево» Сокольнической линии;

— левый перегонный тоннель от «Новопеределкино» до «Солнцево» и от «Озерной» до станции «Мичуринский проспект» Солнцевской линии;

— правый перегонный тоннель от «Электрозаводской» до «Сокольников» Большой кольцевой линии (БКЛ);

— левый и правый перегонные тоннели от станции «Театральная» до станции «Алабинская» самарского метро.

Как отметил Собянин, в ноябре прошлого года стартовали работы в левом перегонном тоннеле.

«Завершить его проходку планируем в июне, а правого — в сентябре. Новый участок синей ветки должны закончить уже в 2028 году», — указал градоначальник.

Уже пройдено 586 м - 35 процентов - левого перегонного тоннеля, работы здесь ведет ТПМК «Галина».

Параллельные тоннели проложат под проезжей частью улиц Уральской, Уссурийской, площадью Белы Куна, вдоль Гольяновского пруда.

Продление Арбатско-Покровской линии до «Гольяново» — один из приоритетов программы метростроения в Москве до 2030 года. Длина нового участка составит 2,6 км. Конечная станция «Гольяново» проектируется с островной платформой, двумя подземными вестибюлями с выходами на обе стороны улицы Уссурийской. Дизайн интерьеров здесь планируется посвятить космической тематике, так как в Гольянове находится научно-производственное предприятие «Геофизика-Космос» - производитель систем навигации космических аппаратов.

Запуск станции сократит среднее время в пути на комплексную поездку до БКЛ почти в два раза, с 40 до 25 минут, до Московского центрального кольца — с 30 до 20 минут.

