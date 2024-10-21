Собянин: Началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Он указал, что строительство ведётся при помощи тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) «Лилия», которому нужно пройти 850 метров. С учётом скорости 5-6 метров в сутки на это потребуется около пяти месяцев.

Собянин отметил, что в строительстве активно используются большие щиты диаметром 10 метров, благодаря которым удаётся проложить «один общий тоннель вместо двух отдельных», что сокращает сроки работ и снижает стоимость строительства.

«Плюс тоннели такого диаметра удобны в эксплуатации», — заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в 2025-2027 годах в Москве намерены построить 12 станций метро и два электродепо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

