Собянин: Началась проходка нового тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Проходка перегонного тоннеля на участке от станции «Бульвар Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора» началась на строящейся Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин, давший старт работам.

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Он указал, что строительство ведётся при помощи тоннелепроходческого механизированного комплекса (ТПМК) «Лилия», которому нужно пройти 850 метров. С учётом скорости 5-6 метров в сутки на это потребуется около пяти месяцев.

Собянин отметил, что в строительстве активно используются большие щиты диаметром 10 метров, благодаря которым удаётся проложить «один общий тоннель вместо двух отдельных», что сокращает сроки работ и снижает стоимость строительства.

«Плюс тоннели такого диаметра удобны в эксплуатации», — заключил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что в 2025-2027 годах в Москве намерены построить 12 станций метро и два электродепо, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы
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