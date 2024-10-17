Эксперт: Строительство новых станций метро повысит потенциал районов столицы

С 2025 по 2027 год в Московском метрополитене будут введены в эксплуатацию два электродепо, 12 станций и 28,4 км новых линий. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, будут открыты четыре станции на участке «ЗИЛ» — «Новаторская» Троицкой линии и восемь станций на участке «Шелепиха» — «Ильинская» Рублево-Архангельской ветки.

Кроме того, продолжится возведение Бирюлевской линии, а также станции «Достоевская» Кольцевой линии и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии, отметил градоначальник.

По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, важное место в трехлетней столичной адресной инвестиционной программе занимает развитие транспортной инфраструктуры. Современная Москва отличается высокой мобильностью горожан, поэтому существенную роль играет закрепление успеха в организации транспортно-пересадочных узлов и строительстве новых станций.

Бархота подчеркнул, что для жителей юго-запада и запада Москвы значительно улучшится транспортная доступность после запуска Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Сложно переоценить, заявил он, и запуск станции «Гольяново» — одноименный район отличается высоким потенциалом для развития инфраструктуры и городской среды, а также строительства.

В свою очередь заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказал о ходе возведения станции «Корниловская» (Троицкая линия).

«На “Корниловской” активно проводят работы по устройству инженерных сетей. Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тысячи единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция станции, где приступили к пусконаладке, состоит исключительно из комплектующих отечественного производства. Строители разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией. Следующим этапом станут наладка и испытание высоковольтного и силового оборудования», — сказал вице-мэр.

