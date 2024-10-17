Эксперт: Строительство новых станций метро повысит потенциал районов столицы
С 2025 по 2027 год в Московском метрополитене будут введены в эксплуатацию два электродепо, 12 станций и 28,4 км новых линий. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, будут открыты четыре станции на участке «ЗИЛ» — «Новаторская» Троицкой линии и восемь станций на участке «Шелепиха» — «Ильинская» Рублево-Архангельской ветки.
Кроме того, продолжится возведение Бирюлевской линии, а также станции «Достоевская» Кольцевой линии и «Гольяново» Арбатско-Покровской линии, отметил градоначальник.
По мнению независимого экономиста Андрея Бархоты, важное место в трехлетней столичной адресной инвестиционной программе занимает развитие транспортной инфраструктуры. Современная Москва отличается высокой мобильностью горожан, поэтому существенную роль играет закрепление успеха в организации транспортно-пересадочных узлов и строительстве новых станций.
Бархота подчеркнул, что для жителей юго-запада и запада Москвы значительно улучшится транспортная доступность после запуска Троицкой и Рублево-Архангельской линий. Сложно переоценить, заявил он, и запуск станции «Гольяново» — одноименный район отличается высоким потенциалом для развития инфраструктуры и городской среды, а также строительства.
В свою очередь заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказал о ходе возведения станции «Корниловская» (Троицкая линия).
«На “Корниловской” активно проводят работы по устройству инженерных сетей. Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тысячи единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция станции, где приступили к пусконаладке, состоит исключительно из комплектующих отечественного производства. Строители разместили основное оборудование и выполняют его обвязку кабельно-проводниковой продукцией. Следующим этапом станут наладка и испытание высоковольтного и силового оборудования», — сказал вице-мэр.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦАХАЛ: Идет проверка информации о ликвидации главы политбюро ХАМАС
- Ирина Горбачева заявила, что в российское кино стало коммерческим
- Кабмин направит 6,5 млрд рублей на льготное кредитование сельских жителей
- Зеленский назвал ядерное оружие единственной альтернативой НАТО
- Девять школ в Томске перевели на удаленку из-за вспышки пневмонии
- СМИ: Разлив топлива произошел на реке Дон
- «Отравленные плоды»: В Госдуме назвали главную задачу чайлдфри
- Врачи из Югры заявили, что хотят проводить операции под рок-хиты
- Трое сотрудников коммунального предприятия пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Горловку
- СМИ: Брошенному россиянкой в аэропорту Турции младенцу выдали свидетельство о рождении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru