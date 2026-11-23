По его словам, новый корпус школы № 2025 на Большой Очаковской улице построили в рамках Адресной инвестиционной программы столицы. Высокие темпы работ обеспечили за счет точности проектных решений, а также благодаря применению комбинированной технологии с использованием как сборных, так и монолитных железобетонных конструкций. В результате корпус был построен всего за 16 месяцев.

Градоначальник отметил, что фасады здания отделаны современными и долговечными материалами. В частности, стены облицевали алюминиевыми кассетами, а цоколь — гранитной антивандальной плиткой. Благодаря вентилируемой фасадной системе обеспечивается энергоэффективность здания. В светопрозрачных конструкциях установлены стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которые заполнены аргоном. За счёт этого обеспечивается высокий уровень комфорта и теплосбережения.

Как указал мэр, фасад школы напоминает детскую игру-лабиринт: декоративные шары на фоне длинных полос стекла. Это позволяет ей не выглядеть как учреждение.

Четырехэтажное здание площадью 17,7 тысячи квадратных метров было построено по индивидуальному проекту. Здесь создали комфортное и безопасное пространство для обучения и творчества школьников. Также обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены блоки начальной, основной и старшей школы с отдельными входными группами и вестибюлями.

Собянин рассказал, что также в школе есть лаборатории для 3D-моделирования, программирования, робототехники и аддитивных технологий. Оборудована творческая мастерская на две зоны. Светлое пространство, организованное в центре школы, позволяет не только отдохнуть, но и служит зрительным залом и лекторием. Кроме того, есть медиатека с читальным залом, два трансформируемых спортзала с душевыми и спортивный комплекс во дворе.

В школе работают городские проекты «Инженерный класс в московской школе», «Математическая вертикаль» и «ИТ-вертикаль», а со следующего учебного года появится «Физико-математическая вертикаль».

«Таких школ в Москве очень мало... Когда мы учились — я учился, и родители учились — обычно это были стандартные школы панельного домостроения... И отличить одну школу, которая построена в соседнем микрорайоне, от другой было практически невозможно. Поэтому поставили задачу, чтобы наши школы выглядели... как дом, куда хочется приходить», - написал мэр.

Он добавил, что школа в Очаково-Матвеевском - один из 60 объектов образования, которые Москва открывает в 2026 году.

