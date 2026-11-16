Собянин рассказал о расширении практики целевого обучения студентов колледжей

Практика целевого обучения студентов колледжей расширяется в Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Как отметил градоначальник, это по сути бесшовный переход от выпускника до полноценного сотрудника, готового сразу приступить к своим обязанностям.

«Студенты проходят углубленную практику на предприятиях у действующих мастеров. В случае хорошей и отличной успеваемости получают повышенную стипендию, помимо основной, а также выплаты на время производственной практики», — указал Собянин.

Работодатели получают возможность подготовить специалиста под свой запрос и определенные задачи.

Партнерами московских учебных заведений стали более трех тысяч ведущих компаний из сфер промышленной индустрии, информационных технологий, красоты, медицины, других областей. В их числе АО «Мособлэнерго», ПАО «Россети Московский регион», Московский метрополитен, госкорпорации «Ростех» и «Роскосмос», частные предприятия. В текущем учебном году от работодателей поступили заявки по четырем новым специальностям: фармация, монтаж, техническое обслуживание и ремонт биомедицинских аппаратов, а также промышленный дизайн и аддитивные технологии.

Как отметил Собянин, с 2022 года со студентами было заключено более 3,5 тысячи целевых договоров, большинство из них относятся к промышленной отрасли.

«В колледжах Москвы открыто более 150 специальностей, которые охватывают все секторы экономики — от информационных технологий и креативных индустрий до медицины и промышленности», — подчеркнул градоначальник.

Практические занятия проводятся в современных мастерских и лабораториях. Такой подход способствует формированию и развитию профессиональных навыков у учащихся, что соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Между тем студенты московских колледжей приняли участие в первом ночном хакатоне Департамента информационных технологий столицы «Мос.Хаб // Ночь кода» для молодых ИТ-специалистов. Участники создали цифровые решения в сфере информационной безопасности, умные шаблоны для промышленного проектирования, прототип городского приложения. В хакатоне участвовало 19 команд, из них 11 колледжей Москвы, в состав которых вошли 42 учащихся. Всего 14 студентов из двух столичных учебных заведений получили специальные призы состязания.

Узнать, как Москва изменилась за последние годы, какие инициативы уже реализуют в городе и какие ожидаются в ближайшем будущем, можно в масштабном спецпроекте портала mos.ru. Он посвящен развитию ключевых сфер столицы, в том числе транспорта, промышленности, здравоохранения, образования, спорта. Так, на странице проекта «Образование» горожанам рассказывают о том, как образовательные учреждения преображаются в ходе реконструкции по программе «Моя школа» и как их обновление влияет на качество обучения.

