Собянин: На западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств
В 2024 году в Западном административном округе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Так, в районе Ново-Переделкино привели в порядок пустырь на Лукинской улице. В районе Очаково-Матвеевское обновили долину реки Навершки. По обе стороны от нее находилась неухоженная территория с хаотичными дорожками.
В прошлом году в микрорайоне Фили-Кунцево на пересечении Рублевского шоссе и Крылатской улицы преобразилась территория дошкольных корпусов школы № 1584. «В этом сезоне завершили комплексное благоустройство микрорайона
Еще один проект благоустройства реализовали в Тропарево-Никулине. В микрорайоне между проспектом Вернадского, Ленинским проспектом и улицей 26 Бакинских Комиссаров в порядок привели сразу три дворовые территории. А в Крылатском благоустроили территорию между Осенней улицей и Рублевским шоссе.
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