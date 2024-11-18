Собянин: На западе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств

В 2024 году в Западном административном округе Москвы благоустроили пять крупных общественных пространств, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Так, в районе Ново-Переделкино привели в порядок пустырь на Лукинской улице. В районе Очаково-Матвеевское обновили долину реки Навершки. По обе стороны от нее находилась неухоженная территория с хаотичными дорожками.

Собянин утвердил проекты строительства в Гольянове и Бирюлеве Западном

В прошлом году в микрорайоне Фили-Кунцево на пересечении Рублевского шоссе и Крылатской улицы преобразилась территория дошкольных корпусов школы № 1584. «В этом сезоне завершили комплексное благоустройство микрорайона

Еще один проект благоустройства реализовали в Тропарево-Никулине. В микрорайоне между проспектом Вернадского, Ленинским проспектом и улицей 26 Бакинских Комиссаров в порядок привели сразу три дворовые территории. А в Крылатском благоустроили территорию между Осенней улицей и Рублевским шоссе.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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