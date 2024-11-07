Собянин утвердил проекты строительства в Гольянове и Бирюлеве Западном
Проекты строительства улицы в Бирюлеве Западном и кварталов в Гольянове утвердили в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Проектируемый проезд № 4014 станет продолжением Булатниковского проезда и пройдет вдоль путей Павелецкого направления МЖД», — написал градоначальник.
Как отметил Собянин, улица соединит станцию Бирюлево-Товарная с жилыми домами, а также разгрузит улицу Подольских Курсантов. На Проектируемом проезде № 4014 создадут регулируемые переходы, тротуары и велодорожки. Также запланировано благоустройство и озеленение территории площадью около 6,9 гектара.
Кроме того, в районе Гольяново реорганизуют участок в 40,87 гектара по адресу: 2-й Иртышский проезд, владение 8. Территория расположена между Монтажной, Амурской и Тагильской улицами. Здесь вместо устаревших сооружений возведут жилые дома, детские сады, школы, школьный стадион, торгово-досуговый, а также производственный объекты.
«Будет создано больше 2,2 тысячи новых рабочих мест и комфортные условия для проживания около 14,7 тысячи человек», — подчеркнул Собянин.
Также власти намерены построить и реконструировать около 1,5 км дорог, благоустроить внутриквартальные территории, оснастив их в том числе парковками и зарядными станциями для электромобилей. Кроме того, на территории общей площадью 2,71 гектара планируется благоустройство и озеленение.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru