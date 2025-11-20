Собянин: На Замоскворецкую линию метро выйдет 40 вагонов «Москва-2026»

Правительство Москвы дополнительно закупит 40 вагонов в составе пяти поездов новой серии «Москва-2026». Постановление о выделении средств из городского бюджета подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Срок поставки поездов — до конца текущего года. По завершении испытаний и обкатки без пассажиров составы выйдут на Замоскворецкую линию метро, она станет первой веткой, где пассажиры смогут воспользоваться самыми современными российскими поездами «Москва-2026».

«Начавшийся в марте 2024 года процесс обновления парка поездов зеленой ветки планируется завершить к концу 2026-го», — подчеркнул Собянин.

Сегодня Замоскворецкая линия метро — одна из самых востребованных, ежедневно ей пользуются свыше 800 тысяч человек. Доля современного подвижного состава на линии составляет более 50 процентов.

Москва остается лидером среди мегаполисов Европы и Америки по темпам обновления вагонов метро. В парке столичного метрополитена свыше 6,7 тысячи вагонов различных моделей, почти 80 процентов из них современного поколения. В 2030 году число современных составов планируют увеличить, оно превысит 90 процентов.

Кроме того, столица - драйвер развития машиностроения и надежный партнер для предприятий в регионах. Благодаря долгосрочным заказам Москвы организации в стране совершенствуют производство, увеличивают уровень локализации, сохраняют кадры и создают новые рабочие места. Составы на базе поезда «Москва» курсируют в метро Азербайджана, Узбекистана и Белоруссии. Инвестиции в обновление парка московского метро трансформируются в развитие российской промышленности.

