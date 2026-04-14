Собянин: На юге Москвы началось строительство станции метро «Каспийская»
Строительство станции метро «Каспийская» Бирюлёвской линии метро стартовало в Москве. Об этом в своём канале в Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он рассказал, что в настощее время специалисты ведут работы по созданию ограждающих конструкции котлована, а также по освоению площадки и подготовке территории под строительство.
Также градоначальник отметил, что будущая станция расположится между 6-й Радиальной улицей и Проектируемым проездом №5437.
«Бирюлёвская линия пройдёт от застраиваемой территории бывшей промзоны «ЗИЛ» до районов Бирюлёво Западное и Восточное. Она улучшит транспортное обслуживание свыше миллиона москвичей», - добавил мэр.
Ранее Собянин заявил о старте проходки второго тоннеля на южном участке Троицкой линии метро — от станции «Новомосковская» до «Сосенок», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
