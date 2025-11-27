Собянин: На севере Москвы вдоль МЦД-3 появится новая дорога

Новая дорога появится на севере Москвы вдоль третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), она пройдет через все Западное Дегунино, соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, пересекая другие улицы. Об этом написал в своем канале мэр города Сергей Собянин.

Благодаря дороге будет создана транспортная связь с районами Головинский и Ховрино, а на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее.

«За счет новой дороги сократится перепробег до трех километров, а время в пути станет на 14 минут меньше», — указал Собянин.

Так, запланировано строительство Проектируемого проезда № 4389 от улицы Маршала Федоренко до Базовской; Проектируемого проезда № 1123 от развязки на пересечении с Фестивальной до Ивана Сусанина; Проектируемого проезда № 980 от проектируемого съезда в Ильменский проезд до Пяловской; Проектируемого проезда № 980 от улицы Летчика Осканова до съезда в Ильменский проезд; от Проектируемого проезда № 980 до Ильменского проезда. Кроме того, ожидается реконструкция участка Проектируемого проезда № 4389 от Базовской улицы до развязки на пересечении с Фестивальной.

На новых улицах будут созданы по две-три полосы движения в каждом направлении. У станции метро «Верхние Лихоборы» планируют обновить дороги, рядом с платформой Грачевская МЦД-3 возведут здание конечной станции наземного транспорта, организуют новые маршруты.

