Собянин: На севере Москвы вдоль МЦД-3 появится новая дорога
Новая дорога появится на севере Москвы вдоль третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3), она пройдет через все Западное Дегунино, соединит улицы Маршала Федоренко и Верхнелихоборскую, пересекая другие улицы. Об этом написал в своем канале мэр города Сергей Собянин.
Благодаря дороге будет создана транспортная связь с районами Головинский и Ховрино, а на Дмитровском и Коровинском шоссе станет свободнее.
«За счет новой дороги сократится перепробег до трех километров, а время в пути станет на 14 минут меньше», — указал Собянин.
Так, запланировано строительство Проектируемого проезда № 4389 от улицы Маршала Федоренко до Базовской; Проектируемого проезда № 1123 от развязки на пересечении с Фестивальной до Ивана Сусанина; Проектируемого проезда № 980 от проектируемого съезда в Ильменский проезд до Пяловской; Проектируемого проезда № 980 от улицы Летчика Осканова до съезда в Ильменский проезд; от Проектируемого проезда № 980 до Ильменского проезда. Кроме того, ожидается реконструкция участка Проектируемого проезда № 4389 от Базовской улицы до развязки на пересечении с Фестивальной.
На новых улицах будут созданы по две-три полосы движения в каждом направлении. У станции метро «Верхние Лихоборы» планируют обновить дороги, рядом с платформой Грачевская МЦД-3 возведут здание конечной станции наземного транспорта, организуют новые маршруты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лакомый кусок: Почему на смену западным брендам в России пришли подделки
- Умерла мать Стаса Намина
- Российским дзюдоистам вернули право выступать на турнирах с флагом страны
- «Сорока или души?»: Названы фавориты книжной премии «Большая книга»
- Ограничения на полеты ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса
- Психолог объяснила, почему молодежь выбирает путешествия в одиночку
- ВЦИОМ: Половина россиян имеют сбережения
- Академик объяснил, почему российский «Рассвет» не дотянет до Starlink
- Путин предложил запустить программу оснащения ОДКБ российским оружием
- «Не заработать, но хайпануть»: Откуда взялись уязвимости в электробусах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru