Собянин: На платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс. пользователей

Более 185 тысяч пользователей зарегистрировались на платформе i.moscow. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, на площадке «собраны сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний» - от электронных заявок на поддержку до помощи в поиске инвесторов.

«Благодаря ей свыше 7,3 тысячи высокотехнологичных компаний и индивидуальных предпринимателей получили финансовую помощь на сумму больше 15,3 миллиарда рублей», — отметил градоначальник.

Он добавил, что платформа i.moscow предоставляет предпринимателям 23 уникальных сервиса Московского инновационного кластера и его партнёров.

Ранее Собянин заявил, что на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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