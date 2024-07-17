Собянин: На платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс. пользователей
Более 185 тысяч пользователей зарегистрировались на платформе i.moscow. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, на площадке «собраны сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний» - от электронных заявок на поддержку до помощи в поиске инвесторов.
«Благодаря ей свыше 7,3 тысячи высокотехнологичных компаний и индивидуальных предпринимателей получили финансовую помощь на сумму больше 15,3 миллиарда рублей», — отметил градоначальник.
Он добавил, что платформа i.moscow предоставляет предпринимателям 23 уникальных сервиса Московского инновационного кластера и его партнёров.
Ранее Собянин заявил, что на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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