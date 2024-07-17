Собянин: На платформе i.moscow зарегистрированы уже более 185 тыс. пользователей

По его словам, на площадке «собраны сервисы и инструменты для новаторов и опытных компаний» - от электронных заявок на поддержку до помощи в поиске инвесторов.

«Благодаря ей свыше 7,3 тысячи высокотехнологичных компаний и индивидуальных предпринимателей получили финансовую помощь на сумму больше 15,3 миллиарда рублей», — отметил градоначальник.

Он добавил, что платформа i.moscow предоставляет предпринимателям 23 уникальных сервиса Московского инновационного кластера и его партнёров.

Ранее Собянин заявил, что на портале поставщиков Москвы провели более 310 тысяч закупок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».