Сергей Собянин рассказал о развитии производства промоборудования в Москве
Выпуск машин и оборудования в Москве вырос в пять раз за пять лет, в городе производятся станки, конвейеры, промышленные роботы, различные приборы, технологическое оборудование для разных сфер. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
Как отметил градоначальник, машино- и приборостроение — ключевые отрасли реального сектора экономики.
«Они во многом определяют технологический уровень страны. Потому мы не первый год ведем системную работу по стимулированию развития этих отраслей», — написал Собянин, добавив, что в секторе занято более тысячи организаций.
Так, в Москве производят устройства лазерной резки, гравировки, сварки и очистки. В прошлом году на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва» открылась компания Lassard, выпускающая более 200 видов лазеров и лазерных систем, в том числе эксимерные лазеры. В свою очередь, компания «Лазеры и аппаратура» создает и выводит на рынок промышленное лазерное оборудование: станки для пятикоординатной и микрообработки, резки, сварки, 3D-печати.
Кроме того, организация Aripix Robotics выпускает промышленных роботов для автоматизации рутинных процессов на предприятиях, которые используют в том числе на производственных линиях столичного кабельного завода. Компания «Бивертех» производит обрабатывающие центры с числовым программным управлением, например, высокоточный фрезерный станок. Организация «Промприбор-Р» выпускает газоаналитическое оборудование, оно применяется во многих отраслях промышленности и позволяет контролировать наличие в воздухе взрывоопасных и токсичных паров или газов. В свою очередь, компания «Итэлма» производит высокотехнологичные системы, в том числе для автомобильной отрасли, например, системы автопилотирования для сельхозтехники и программно-аппаратный комплекс для контроля вывоза строительных отходов.
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