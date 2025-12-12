Собянин: На Московском трамвайном диаметре совершили уже более 1,8 млн поездок

Он напомнил, что Т1, протяжённость которого составляет 27 км, проходит от Метрогородка до станции метро «Университет». Благодаря ему время поездок в центре сократилось на 20%.

«На линии работают около 50 современных трамваев «Львёнок-Москва» с системой автономного хода. Интервал движения — всего шесть минут», — отметил Собянин.

Градоначальник добавил, что Т1 охватывает 13 районов Москвы, 24 станции метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры (МЦД), а также четыре железнодорожных вокзала.

Ранее Собянин заявил, что две трети трамваев в Москве станут беспилотными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

