Собянин: На Московском трамвайном диаметре совершили уже более 1,8 млн поездок
За первый месяц работы на новом Московском трамвайном диаметре (Т1) было совершено более 1,8 млн поездок. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он напомнил, что Т1, протяжённость которого составляет 27 км, проходит от Метрогородка до станции метро «Университет». Благодаря ему время поездок в центре сократилось на 20%.
«На линии работают около 50 современных трамваев «Львёнок-Москва» с системой автономного хода. Интервал движения — всего шесть минут», — отметил Собянин.
Градоначальник добавил, что Т1 охватывает 13 районов Москвы, 24 станции метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры (МЦД), а также четыре железнодорожных вокзала.
Ранее Собянин заявил, что две трети трамваев в Москве станут беспилотными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст признал журналиста Михаила Гуревича иноагентом
- В Петербурге суд впервые прекратил квартирный спор по «схеме Долиной»
- В Белоруссии задержали крупнейшую партию наркотиков из ЕС
- Кипр откроет в РФ визовые центры
- Reddit подал в суд на Австралию из-за запрета соцсетей для детей
- «Съедает деньги»: Когда Россия согласится на ядерное разоружение с подачи Трампа
- Журова назвала «грустным подарком» допуск российских атлетов к соревнованиям
- Лейбл «Студия Союз»: «Чистые» версии песен слушают меньше
- СМИ: Меладзе запретили выступать в Киргизии
- «Стыдно целому поколению»: В России сравнили песни Icegergert и Михаила Круга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru