Собянин рассказал, как ИИ делает транспорт Москвы еще комфортнее и безопаснее

Расширение применения умных технологий стало важной частью стратегии развития Москвы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, почти в каждой отрасли городского хозяйства искусственный интеллект стал рабочей технологией.

«Активно он внедряется и на транспорте, благодаря чему поездки по городу становятся комфортнее, быстрее и безопаснее», — написал Собянин.

Так, ИИ стал основой инновационной системы оплаты проезда по биометрии в метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и ряде станций Московских центральных диаметров (МЦД). Пассажиры могут проходить через турникеты без карт или телефонов, просто посмотрев в камеру. После подключения сервиса через приложение «Метро Москвы» нейросеть создает уникальный цифровой код — зашифрованный биометрический ключ, который невозможно расшифровать обратно в изображение лица. До конца года к оплате проезда по биометрии подключат все турникеты метро и МЦК, а в течение следующего года сервис должен заработать на всех станциях МЦД.

Также ИИ активно общается с пассажирами, в 2019 году его внедрили на горячей линии столичного транспорта. Система обрабатывает звонки, отвечает на вопросы, с начала года было принято более 240 тысяч звонков. Искусственный интеллект позволил повысить эффективность виртуального помощника Александры. Чат-бот лучше понимает нестандартные формулировки, запоминает контекст, дает более точные ответы, при этом он постоянно обучается и совершенствуется. С начала года нейросети в чат-боте обработали свыше 320 тысяч вопросов.

Кроме того, в Москве начали курсировать беспилотные трамваи, которыми управляют ИИ и специальное программное обеспечение без участия человека. Первый в стране полностью беспилотный трамвай перевез более 26 тысяч пассажиров. Трамвай выполняет все функции самостоятельно: останавливается, открывает или закрывает двери, следует сигналам светофоров, пропускает пешеходов, следует по графику и переключает стрелочные переводы. Пока в кабине вагона остается сотрудник трамвайного управления, который наблюдает за процессом в соответствии с требованием закона. Два испытательных трамвая-лаборатории сейчас тестируют маршруты № 15, 23, 27, 30 и 31. К 2030 году планируется оснастить беспилотными технологиями две трети трамвайного парка Москвы, к 2035-му — 90 процентов.

Кроме того, в декабре в столице начнется тестирование первого в России беспилотного метропоезда. Испытания будут проводиться на Большой кольцевой линии в ночное время без пассажиров на современном составе серии «Москва». Разгоном, торможением и работой дверей поезда будет управлять ИИ, при этом машинист обеспечит контроль безопасности. К концу 2026 года первый беспилотный поезд будет готов к поездкам с интервалами в 90 секунд в загруженные часы.

Также в столице Мосгортранс использует алгоритмы ИИ в системе автоматического назначения водителей на маршруты, разработку запустили во всех 25 автобусных и электробусных парках. Система подбирает оптимальные смены и создает равные условия для всех водителей при выборе маршрутов и графика. Нагрузка на сотрудников, планирующих выпуск автобусов и электробусов на линию, сокращается вдвое.

