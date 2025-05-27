Собянин: В Зеленограде появится еще одно современное общественное пространство
Новое многофункциональное общественное пространство появится в районе Савелки (ЗелАО) у Большого Городского пруда, заявил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин. При этом в Зеленограде уже выполнили в 2024 году благоустройство двух зеленых зон в районах Силино и Матушкино — возле пруда Быково Болото и Школьного озера.
По словам градоначальника, на игровой площадке для малышей появятся полусферы с зацепами, горками и тоннелями и яркие холмы. Также для детей построят четыре игровых комплекса с песочницей, качелями, переходами, горками, мини-скаладромом и элементами из канатов для лазанья. Кроме того, будут построены еще четыре спортивно-игровых комплекса с элементами из канатов для тренировки координации и ловкости, кольцами, трубами и балансирами.
Также рабочие обновят зону для воркаута и три площадки для пляжного волейбола возле Большого Городского Пруда. На пляже появятся два деревянных понтона, лежаки, зонтики и раздевалки, а также летнее кафе.
Вдоль обновленных пешеходных дорожек появятся парковые качели с навесами и новые скамейки. Также рабочие оборудуют велопарковки, установят современные опоры освещения и приведут в порядок газон. В планах также реконструкция спасательного пункта с вышкой и помещения для медперсонала.
Также благоустройство дворовых территорий пройдет в пяти зеленоградских районах: между корпусами 2027 и 2028 (район Крюково), у корпусов 829 и 842 (район Старое Крюково), у корпуса 337 (район Савелки), у дома 2 на Березовой аллее (район Матушкино) и во дворе корпуса 1206 (район Силино). В зонах отдыха появятся лавочки, в спортивных зонах — тренажеры, а на детских площадках — новые игровые комплексы.
Кроме того, в Зеленограде будет продолжена реабилитация водоемов. Так, работы будут выполнены специалистами ГУП «Мосводосток» на Дунькином пруду (12-й микрорайон).
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