Собянин: Музей космонавтики откроет первую в мире выставку на борту МКС
Выставка Музея космонавтики впервые в истории откроется на борту Международной космической станции (МКС). Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, экспозиция, которая откроется 18 марта в 11:34, посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос.
«Передвижная выставка Музея космонавтики состоит из 10 планшетов... Представлены схема выхода из космического корабля «Восход-2» с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, его кисть для живописи, образцы космической техники», – написал градоначальник.
Он добавил, что экскурсию по выставке проведут члены 72-й космической экспедиции. Трансляция будет вестись в соцсетях.
Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что в фондах музеев в РФ хранятся более 20 млн предметов искусства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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