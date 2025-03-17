Собянин: Музей космонавтики откроет первую в мире выставку на борту МКС

По его словам, экспозиция, которая откроется 18 марта в 11:34, посвящена 60-летию первого выхода человека в открытый космос.

«Передвижная выставка Музея космонавтики состоит из 10 планшетов... Представлены схема выхода из космического корабля «Восход-2» с пометками, сделанными рукой Алексея Леонова, его кисть для живописи, образцы космической техники», – написал градоначальник.

Он добавил, что экскурсию по выставке проведут члены 72-й космической экспедиции. Трансляция будет вестись в соцсетях.

Ранее глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что в фондах музеев в РФ хранятся более 20 млн предметов искусства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».