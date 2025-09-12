Собянин: Москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для СВО и новых регионов

Свыше 4,75 млн единиц товаров для участников специальной военной операции и населения новых и приграничных регионов собрали горожане благодаря проекту «Москва помогает». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

Как отметил градоначальник, в 15 штабах ежедневно принимают продукты, средства личной гигиены, сезонную одежду, детские товары, мелкую бытовую технику и прочие предметы первой необходимости. Помогает здесь самый большой волонтерский корпус, к нему уже присоединились более 17,5 тысячи человек.

На фестивальных площадках столицы в рамках «Лета в Москве» были открыты «Домики добра», через них собрали более 16 тысяч подарков. Большая часть из них была для детей: сладости, игрушки, книги, настольные игры, товары для учебы. Участникам СВО передавали средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Для животных в приютах собирали корма, уходовые средства и зоотовары.

Всю собранную помощь регулярно отправляют на новые и приграничные территории. Из столицы высылали гуманитарный груз 189 раз.

Сейчас в Москве проходит акция «Соберем ребенка в школу». В штабы «Москва помогает» и волонтерские центры «Доброе место» можно принести канцелярские товары, школьную форму, одежду и обувь для детей из новых регионов. Сбор продолжится до 30 сентября.

