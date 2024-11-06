Собянин: Москвичи-паралимпийцы получат призовые выплаты от города

Он напомнил, что в Играх принимали участие 15 московских спортсменов в нейтральном статусе. Завоевали медали пятеро из них. Чемпионами игр стали Хетаг Хинчагов (легкая атлетика) и Мария Павлова (плавание). Серебряную медаль завоевала Зоя Щурова (плавание). Бронзовые призеры — Георгий Маргиев (легкая атлетика) и Ирина Вертинская (легкая атлетика).

Чемпионы игр получат денежную выплату в размере четырех миллионов рублей, серебряный призер — 2,5 миллиона рублей, бронзовые медалисты — 1,7 миллиона рублей.

Призовые также выплатят четырем тренерам, которые принимали участие в подготовке спортсменов. Они получат половину от суммы, назначенной спортсменам.

