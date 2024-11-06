Собянин: Москвичи-паралимпийцы получат призовые выплаты от города
Московские спортсмены – победители и призеры XVII летних Паралимпийских игр 2024 года в Париже, а также их тренеры получат поощрительные выплаты от столицы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что в Играх принимали участие 15 московских спортсменов в нейтральном статусе. Завоевали медали пятеро из них. Чемпионами игр стали Хетаг Хинчагов (легкая атлетика) и Мария Павлова (плавание). Серебряную медаль завоевала Зоя Щурова (плавание). Бронзовые призеры — Георгий Маргиев (легкая атлетика) и Ирина Вертинская (легкая атлетика).
Чемпионы игр получат денежную выплату в размере четырех миллионов рублей, серебряный призер — 2,5 миллиона рублей, бронзовые медалисты — 1,7 миллиона рублей.
Призовые также выплатят четырем тренерам, которые принимали участие в подготовке спортсменов. Они получат половину от суммы, назначенной спортсменам.
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