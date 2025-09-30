Собянин: Москвичи могут предложить идеи для развития кинопарка «Москино»

Проект «Время снимать кино» начинается на платформе «Город идей» в Москве. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем канале.

В городе собирают идеи жителей по развитию кинопарка «Москино».

«Там есть все для съемок фильмов, сериалов и клипов: современные павильоны, костюмерные, мастерские декораций и реквизита, площадки для образовательных и культурных мероприятий», — подчеркнул Собянин.

С 30 сентября по 2 октября москвичи смогут предложить идеи по развитию образовательной программы мероприятий, расширению ассортимента сувениров, обновлению декораций, продвижению в соцсетях. Лучшие идеи будут определены на городском голосовании. В дальнейшем их реализует Департамент культуры Москвы.

