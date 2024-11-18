Собянин: Москва заняла 1-е место по количеству музеев среди глобальных городов

Он отметил, что всего в рейтинге 156 городов. Москва опередила в том числе Париж, Вену, Лондон, Рим, Нью-Йорк и Токио. Помимо этого, российская столица вошла в топ-30 общего зачета рейтинга Global Cities Index 2024, оценивающего направления «Деловая активность», «Обмен информацией», «Человеческий капитал» и другие.

Мэр рассказал, что лидирующие позиции города – это результат постоянной работы по повышению доступности и качества всех видов услуг, улучшению деловой среды, развитию городской инфраструктуры, экономики и человеческого капитала, в том числе в рамках национального проекта «Производительность труда».

