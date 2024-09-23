Собянин: В рамках технологических конкурсов проведены 593 пилотных тестирования
В Москве с 2020 года реализуется проект «Технологические конкурсы», решения его победителей и финалистов используются сегодня на практике и проходят стадию внедрения. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.
По его словам, крупные компании, столичные департаменты и госкорпорации составляют технические задания на разработку перспективной продукции, а городское Агентство инноваций собирает заявки от технологических компаний и стартапов, которые готовы предложить передовые решения.
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В столице прошло уже 32 технологических конкурса. Каждый из них проходит по определенному тематическому треку и длится порядка двух месяцев. Эксперты и представители компаний-заказчиков выбирают 30 заинтересовавших их стартапов, которые предложили наиболее эффективные решения. Затем в течение месяца стартапы принимают участие в питч-сессиях и встречах с партнерами, где рассказывают о своей технологии. В финал выходит порядка 15 компаний, которые заключают договоры с партнерами об апробации и внедрении своих изобретений.
Принять участие в конкурсах могут разные российские компании. Из 921 стартапа, который присоединился к проекту с 2020 года, свыше 60% работают в Москве. По итогам конкурсов провели уже 593 пилотных тестирования, а затем внедрили свыше половины решений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru