Ефимов: Свыше 700 дизайн-проектов вывесок согласовала Москва в 2024 году
Москомархитектура согласовала 713 дизайн-проектов вывесок в прошлом году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Государственная услуга по согласованию дизайн-проектов вывесок — одна из наиболее актуальных для предпринимателей. В 2024 году с целью исполнения поручений мэра Москвы в постановление правительства Москвы внесли изменения, устанавливающие требования об обязательной организации подсветки вывески. Теперь все вывески, размещенные на внешних поверхностях любых сооружений, будут подсвечиваться. Нововведения приняли 9 июля 2024 года, а в силу они вступили 1 января 2025 года», – отметил вице-мэр.
Таким образом, у предпринимателей было практически полгода на то, чтобы сделать вывески соответствующими новым требованиям.
По словам главного столичного архитектора, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, большая работа по экспертной оценке решений, касающихся формирования в Москве архитектурно-художественного освещения, проводится в Москве на протяжении нескольких лет. Подсветка вывесок помогает конструкциям более органично вписаться в архитектуру строений, а также делает Москву удобнее для горожан и гостей столицы.
При этом нововведения не относятся к отдельно стоящим информационным конструкциям и к вывескам в окнах и витринах.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов по результатам комиссионного рассмотрения согласовывает архитектурно-художественное освещение на главных столичных магистралях, пешеходных зонах, площадях, зонах ландшафтного назначения, а также освещение произведений монументального искусства и зданий и сооружений, образующих световой силуэт столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премия «Звезда Театрала» увеличила число номинаций
- Премьер-министр Грузии исключил проведение внеочередных парламентских выборов
- Основательница Wildberries заявила, что маркетплейс не превратится в «Ягодки»
- Энергоэксперт допустил, что США сами пострадают от обрушения цен на нефть
- Мост рухнул через реку Валдайка в тверской деревне Михайловское
- «Наутилус» и Radiohead: Арбенина и Борзов составили свои студенческие плейлисты
- Экс-ректору Балтийского университета предъявили обвинения по двум эпизодам
- Потери ВСУ в Курской области составили более 54 460 военнослужащих
- Ученые РАН выяснили, что почти вся популяция серых китов, оставшихся на планете, обитает у берегов Камчатки
- В МИД России назвали организаторов нападения на Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru