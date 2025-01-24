Ефимов: Свыше 700 дизайн-проектов вывесок согласовала Москва в 2024 году

Москомархитектура согласовала 713 дизайн-проектов вывесок в прошлом году, заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Государственная услуга по согласованию дизайн-проектов вывесок — одна из наиболее актуальных для предпринимателей. В 2024 году с целью исполнения поручений мэра Москвы в постановление правительства Москвы внесли изменения, устанавливающие требования об обязательной организации подсветки вывески. Теперь все вывески, размещенные на внешних поверхностях любых сооружений, будут подсвечиваться. Нововведения приняли 9 июля 2024 года, а в силу они вступили 1 января 2025 года», – отметил вице-мэр.

Таким образом, у предпринимателей было практически полгода на то, чтобы сделать вывески соответствующими новым требованиям.

По словам главного столичного архитектора, первого зампреда Москомархитектуры Сергея Кузнецова, большая работа по экспертной оценке решений, касающихся формирования в Москве архитектурно-художественного освещения, проводится в Москве на протяжении нескольких лет. Подсветка вывесок помогает конструкциям более органично вписаться в архитектуру строений, а также делает Москву удобнее для горожан и гостей столицы.

При этом нововведения не относятся к отдельно стоящим информационным конструкциям и к вывескам в окнах и витринах.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов по результатам комиссионного рассмотрения согласовывает архитектурно-художественное освещение на главных столичных магистралях, пешеходных зонах, площадях, зонах ландшафтного назначения, а также освещение произведений монументального искусства и зданий и сооружений, образующих световой силуэт столицы.

