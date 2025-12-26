Собянин: На Воробьевых горах открылся большой лыжный трамплин

Возрожденный большой лыжный трамплин К-75 открыли в Москве. Об этом сообщил в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Сооружение возвели заново на месте устаревшего трамплина, построенного более 70 лет назад.

«Масштабный и сложный проект: работы проводились на крутом склоне рядом с действующей канатной дорогой. Нельзя было использовать тяжелую строительную технику. Монтаж металлоконструкций и фасада трамплина выполняли промышленные альпинисты», — указал Собянин.

Возрожденный трамплин спроектировали при участии Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Он предназначен для проведения всероссийских, межрегиональных, городских соревнований по этим дисциплинам и полностью соответствует требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда.

Сооружение появилось в 1953 году и более 60 лет было основной тренировочной базой столичных прыгунов с трамплина и местом проведения всесоюзных и международных соревнований. Постепенно трамплин ветшал и в 2016 году был закрыт на реконструкцию. При работах по возрождению большого трамплина было восстановлено около 30 тысяч болтовых соединений. Дополнительные металлоконструкции, возведенные на существующем каркасе, в том числе подсистема лыжни, лестницы и фасады, весили 850 тонн.

Для укрепления склона были установлены габионы с гранитными камнями, также они служат противоэрозионной защитой и предохраняют от переувлажнения и размыва поверхностный грунт. Стартовую башню трамплина украсил мурал со спортсменом-горнолыжником, изготовленный методом ультрафиолетовой печати. На входе в башню появился декоративный фахверк с кассетами под дерево. Сооружение оборудовано архитектурно-художественной подсветкой.

Площадь трамплина составляет примерно 1,5 тысячи квадратных метров, также на объекте возвели судейскую вышку (225 квадратных метров), склад и трехэтажный административно-бытовой корпус (около 1,7 тысячи квадратных метров) с раздевалками, медпунктом, специальным помещением для хранения лыж и зоной отдыха. Территория возле трамплина благоустроена. Комплекс может вместить одновременно 130 человек в смену в режиме тренировочного процесса, в том числе 20 человек в смену на трамплине К-75.

Последние годы правительство Москвы ведет работу по комплексному благоустройству Воробьевых гор - уникального спортивного комплекса для занятий зимними видами спорта, где первые трассы для катания на лыжах и санках появились еще в 1900 году. В 2017–2018 годах в столице благоустроили Андреевскую набережную, на склонах Воробьевых гор выполнили противооползневые мероприятия. Ключевым элементом нового облика этой территории стало ландшафтное освещение - вдоль Воробьевской набережной установили более 9 тысяч светодиодных светильников, способных менять цвета и режимы.

В конце 2018-го открылась канатная дорога через Москву-реку, связавшая олимпийский комплекс «Лужники» с Воробьевыми горами и улицей Косыгина. В 2022 году восстановили эскалаторную галерею, в 2023-м завершили создание Аллеи Спортивной Славы звезд зимней Олимпиады. Ведется восстановление исторических и создание новых спортивных сооружений. Помимо большого трамплина К-75 уже обустроили три горнолыжные трассы (200, 254 (с учетом оснежения — 290) и 333 метров), лыжный трамплин К-40 (К-20), кресельную канатную дорогу (290 метров), детский склон с открытым ленточным траволатором (70 метров), а также крытый ленточный траволатор (110 метров), бугельную канатную дорогу (250 метров), зиплайн, лыжную базу с лыжной трассой (1,5 километра), сервисный центр уличных видов спорта, современный горнолыжный центр, трибуны на 600 мест и помещения Московской горнолыжной академии и детской школы «Новая лига».

После реконструкции пропускная способность горнолыжных трасс комплекса «Воробьевы горы» увеличилась до 500 человек при единовременном катании и более 6 тысяч человек в день. Минимальная ширина трасс составляет 30 метров. Благодаря системе искусственного снегообразования трассы могут быть оснежены и подготовлены для катания в максимально короткий срок. Отмечается, что трасса № 1 соответствует стандартам Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, режим освещения 1,2 тысячи люмен позволяет проводить турниры мирового уровня.

Для горнолыжников доступны канатные дороги (гондольная, кресельная и две бугельные) и ленточные траволаторы. Лыжный трамплин К-40 (К-20) оснащен керамической всесезонной лыжней с системой орошения для спуска летом. Для любителей экстремальных аттракционов доступен зиплайн. Спортсмены могут пользоваться комфортными раздевалками, тренерскими помещениями, горнолыжным тренажером с уникальной технологией воспроизведения физики и биомеханики катания на лыжах и сноуборде, пунктом проката и хранения инвентаря, посещать ресторан и кафе. Зимой на территории комплекса размещается эстакада для горнолыжной трассы № 1, 150-метровая санная трасса и сноуборд-парк.

В ближайшие годы на Воробьевых горах планируют ввести в эксплуатацию многофункциональную спортивную арену, детский парк развлечений на 3 тысячи квадратных метров (веревочный парк, кафе, зона альпак, детские и семейные зоны), родельбан протяженностью 700 метров, павильон с амфитеатром на событийной площади, информационный центр. Строительство объектов проходит за счет инвесторов. Также намечена реконструкция входной группы станции метро «Воробьевы горы» с устройством наземного перехода.

На Воробьевых горах могут тренироваться и соревноваться спортсмены-горнолыжники, сноубордисты, прыгуны с трамплина, двоеборцы, любители экстремальных и пляжных дисциплин. В 2026 году здесь состоятся различные спортивно-зрелищные мероприятия, в том числе первенства Москвы и России по прыжкам на лыжах с трамплина (юноши и девушки), этап Кубка страны по горнолыжному спорту, Кубок чемпионов по сноуборду в параллельном слаломе, спортивный карнавал среди горнолыжников и сноубордистов. Объекты горнолыжного комплекса доступны всем желающим в свободное от соревнований и тренировок время. При этом прыжковые трамплины предназначены только для профессиональных спортсменов.

В уходящем году «Воробьевы горы» признали лучшим домашним горнолыжным курортом в рамках IV Национальной премии «Горы России», также комплекс получил награду Ski Business Awards 2025 как лучший спортивно-туристический кластер.

