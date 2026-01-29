Собянин: Москва укрепляет позиции в сфере 3D-печати для промышленности

Москва укрепляет свои позиции в сфере 3D-печати для промышленности и экономики. Об этом рассказал в своем канале мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил важность аддитивных технологий.

«Они снижают массу изделий, оптимизируют расход материалов, сокращают сроки производства. При этом продукцию можно изготавливать по индивидуальным размерам, сложной формы, из вторичного сырья и на собственной производственной площадке», — указал Собянин.

Созданием оборудования для аддитивных технологий занимаются более 25 компаний Москвы. Они выпускают принтеры, комплектующие, материалы для печати, создают специализированное программное обеспечение и работают как фермы 3D-печати.

Кроме того, в городе ведется подготовка будущих кадров. В прошлом году около 100 учеников инженерных классов увидели на площадке компании-резидента «Аддитивный инжиниринг» в особой экономической зоне «Технополис Москва» работу промышленных 3D-принтеров. Также ребята узнали, как восстановить уникальную деталь, которой больше нет в производстве.

Столичные разработки востребованы по всей России. Так, принтер московского производителя успешно внедрили в Институте машиностроения, материалов и транспорта Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

