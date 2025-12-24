Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий

Москва станет центром моды, дизайна и прочих креативных индустрий. Об этом в Мосгордуме заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Собянин: Объем инвестиций в экономику Москвы вырос в четыре раза с 2010 года

Выступая с ежегодным отчётом о результатах деятельности московских властей, он указал, что это направление находится на повестке дня.

«Также в повестке дня превращение Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС», – сказал градоначальник.

Ранее Собянин утвердил перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
ТЕГИ:МодаМоскваСергей Собянин

