Собянин: Москва станет центром моды, дизайна и других креативных индустрий
24 декабря 202516:37
Москва станет центром моды, дизайна и прочих креативных индустрий. Об этом в Мосгордуме заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.
Выступая с ежегодным отчётом о результатах деятельности московских властей, он указал, что это направление находится на повестке дня.
«Также в повестке дня превращение Москвы в центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС», – сказал градоначальник.
Ранее Собянин утвердил перечень ключевых проектов для поддержки креативных индустрий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
