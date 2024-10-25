Собянин: Москва стала лучшим мегаполисом мира

Москва становится лучшим мегаполисом, занимая выигрышную позицию на фоне других городов мира, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Он отметил, что звание «лучший город Земли» стало целью и стратегией города. А основными факторами здесь выступили мощная экономика, хорошая экологическая обстановка, доступное образование и медицина на высоком уровне, а также в целом комфортная жизнь в городе (включая транспортный вопрос и благоустройство).

Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

По его словам, столица входит в пятерку крупнейших городов мира по экономике и покупательной способности населения. Так, больше 20% ВВП страны — это Москва. При этом он подчеркнул, что ВВП связаны инновациями и ИТ-технологиями. Также, по его словам, 80% ресурсов сегодня создают города, а в ближайшие десятилетия в мегаполисах будет производиться две трети мирового ВВП.

Собянин также рассказал о развитии в Москве общественного транспорта и МЦК, которое увеличило сеть почти в 1,8 раза, а также об увеличении сети МЦД. Помимо этого, Москва является лидером по строительству жилья, а к 2032 году ожидается, что все расходы на программу реновации будут полностью возвращены в бюджет.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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