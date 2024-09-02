Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды

Стратегия повышения качества городской среды до 2030 года реализуется в Москве, благодаря ей город превратился в один из самых благоустроенных и комфортных мегаполисов. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Город с 2011 года уделяет большое внимание формированию комфортной среды, эта задача остается приоритетной в последующие годы. Основные задачи столичного правительства в сфере повышения качества городской среды до 2030-го — обеспечить комплексное благоустройство, постоянное обновление уже выполненных проектов, привлекать лучших специалистов-дизайнеров, применять качественные и долговечные материалы и современные технические решения.

Визитная карточка программы благоустройства в Москве, самый узнаваемый и успешный проект — приведение в порядок улиц и площадей города. Так, благодаря ликвидации хаотичных парковок и расширению тротуаров было увеличено число пешеходов в 1,5–4 раза.

«Новые деревья дают желанную тень в жаркие дни. Радуют глаз многочисленные цветники и газоны», — отметил Собянин.

Кроме того, в Москве благоустроили 825 улиц и площадей — 18% от их общего числа в старых границах города. Большинство таких объектов находится в хорошем состоянии, однако комплексные работы здесь не проводились, поэтому город разработает программу благоустройства всех улиц. Комплексное благоустройство предполагает работы «от фасада здания на одной стороне улицы до фасада здания на другой». На улицах обновляют дорожное полотно, обустраивают подходы и подъезды к домам, места для отдыха, пешеходные переходы, современные остановочные павильоны и устанавливают другие элементы городской среды. До 2028 года планируется привести в порядок 3679 улиц в старых границах столицы, реализовать аналогичные проекты в новых районах. В частности, в Москве запланирован ремонт 19 основных вылетных магистралей, реконструкцию и благоустройство большинства из которых провели 8–10 лет назад.

