Собянин: Москва сохранила лидерство по уровню развития ГЧП

Он отметил, что рейтинг составлялся на основе реализованных совместных проектов власти и бизнеса. Его ежегодно формирует Министерство экономического развития. Оно также оценивает открытость органов власти и насколько они готовы оказать поддержку инвесторам.

Уточняется, что размер инвестиций в Москве в 2024 году составил 8,1 трлн рублей. Этот показатель на 4,4% выше, чем в предыдущем периоде. Всего в столице реализуется больше 750 проектов, в которых подразумевается общее участие власти и бизнеса.

С 2013 года город заключил 10 концессий в различных сферах с предпринимателями. Самые известные примеры такого партнерства: строительство онкоцентра в Мещанском районе, прокладка новой вылетной магистрали — проспект Багратиона, запуск завода по утилизации устаревшей электроники и открытие школы «Сколка» на 825 учеников.

