Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату

Москва шестой год подряд стала первой в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Сергей Собянин рассказал о реализации проектов КРТ в столице

Получая награду мэр столицы Сергей Собянин заявил, что добиться положительной оценки москвичей и бизнеса является непростой задачей.

«Мы все с вами прошли такой огромный путь за десятилетия, что по большому счету, можно сказать, что мы все практически без исключения субъекты вышли на такой уровень... можно сказать, что мы все победители», – отметил он.

Градоначальник добавил, что, несмотря на санкционное давление, уровень инвестиционного потока в регионы остаётся высоким.

Ранее Собянин заявил, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли новые импортозамещающие производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
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