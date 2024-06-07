Собянин: Москва шестой раз подряд стала лидером России по инвестклимату
Москва шестой год подряд стала первой в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Получая награду мэр столицы Сергей Собянин заявил, что добиться положительной оценки москвичей и бизнеса является непростой задачей.
«Мы все с вами прошли такой огромный путь за десятилетия, что по большому счету, можно сказать, что мы все практически без исключения субъекты вышли на такой уровень... можно сказать, что мы все победители», – отметил он.
Градоначальник добавил, что, несмотря на санкционное давление, уровень инвестиционного потока в регионы остаётся высоким.
Ранее Собянин заявил, что резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» открыли новые импортозамещающие производства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru