Сергей Собянин рассказал о реализации проектов КРТ в столице

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) способствуют привлечению дополнительных инвестиций в экономику Москвы и созданию десятков тысяч новых рабочих мест. Об этом во время интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ рассказал мэр Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время в Москве внедряются проекты комплексного развития территорий, которые направлены на улучшение экономической ситуации и благосостояния жителей города.