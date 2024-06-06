Сергей Собянин рассказал о реализации проектов КРТ в столице
Проекты комплексного развития территорий (КРТ) способствуют привлечению дополнительных инвестиций в экономику Москвы и созданию десятков тысяч новых рабочих мест. Об этом во время интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ рассказал мэр Сергей Собянин.
По его словам, в настоящее время в Москве внедряются проекты комплексного развития территорий, которые направлены на улучшение экономической ситуации и благосостояния жителей города.
По мнению мэра, город должен быть обустроен таким образом, чтобы быть комфортным для всех его жителей.
С учетом постоянного развития столицы и роста населения, увеличивается и нагрузка на транспортную систему. Поэтому важно продолжать развивать транспортную инфраструктуру, социальные услуги и другие секторы экономики, передает «Радиоточка НСН».
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