Сергей Собянин рассказал о реализации проектов КРТ в столице

Проекты комплексного развития территорий (КРТ) способствуют привлечению дополнительных инвестиций в экономику Москвы и созданию десятков тысяч новых рабочих мест. Об этом во время интервью телеканалу РБК в рамках ПМЭФ рассказал мэр Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время в Москве внедряются проекты комплексного развития территорий, которые направлены на улучшение экономической ситуации и благосостояния жителей города.

Собянин: Новая экономика — это конкурентоспособная промышленность

По мнению мэра, город должен быть обустроен таким образом, чтобы быть комфортным для всех его жителей.

С учетом постоянного развития столицы и роста населения, увеличивается и нагрузка на транспортную систему. Поэтому важно продолжать развивать транспортную инфраструктуру, социальные услуги и другие секторы экономики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Экономика МосквыСергей Собянин

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