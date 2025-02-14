Собянин: Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ

Столичный мэр Сергей Собянин на своем портале рассказал о том, как столица использует в различных сферах городского хозяйства искусственный интеллект (ИИ). По словам градоначальника, сегодня столичным правительством реализуются порядка 100 проектов с использованием ИИ в строительстве, образовании, здравоохранении, транспорте и других отраслях.

Москва стала одним из мировых лидеров по использованию ИИ, подчеркнул мэр. Особенно это было заметно в 2024 году, когда специалистам удалось обучить и внедрить около 300 моделей ИИ.

В частности, в прошлом году столичным правительством была запущена собственная платформа полного цикла разработки, тестирования и эксплуатации моделей ИИ. В первые месяцы с ее помощью разработали и протестировали свыше 80 ИИ-моделей, некоторые из которых уже используются в московских процессах и сервисах — в частности, это чат-боты, классификаторы обращений в службу поддержки и прочие продукты.

Помогает ИИ и медикам — на протяжении нескольких лет врачи используют технологии при поиске патологий на рентгеновских снимках, сборе анамнеза и подборе оптимального лечения. В частности, отметил Собянин, в столичных медучреждениях в 2024 году начали использовать алгоритмы НИИ для диагностирования желчнокаменной болезни во время компьютерной томографии органов брюшной полости.

Градоначальник подчеркнул, что Москва активно делится с регионами своим опытом применения ИИ в здравоохранении. Так, по инициативе российского лидера Владимира Путина в 2024 году создали платформу «МосМедИИ», к которой подключены уже 75% российских регионов, в частности, Подмосковье, Челябинская и Липецкая области и другие субъекты.

Одним из первых московских проектов, использующим ИИ, стал общегородской контакт-центр, призванный помогать москвичам быстрее находить нужную информацию. Для улучшения эффективности его работы в 2024 году был запущен пилотный проект по речевой аналитике. ИИ учится распознавать интонацию, слова-паразиты, сленг и другие речевые обороты.

Активно используется ИИ и в образовании. Так, по словам мэра, в Московской электронной школе работает «репетитор» по математике для учеников 5-9 классов. Программа анализирует знания учащегося, определяет проблемные темы и предлагает соответствующие упражнения. Алгоритмы в реальном времени отслеживают прогресс и корректируют процесс обучения. Сервис популярен у пользователей — им уже воспользовались почти 4 млн раз свыше 512 тысяч человек. Ожидается, что в 2025 году спектр дисциплин будет расширен.

Также применяется ИИ в транспортной отрасли. В частности, уже более 3 500 километров проехал по Москве первый в России беспилотный трамвай, ни разу не нарушив ПДД. ИИ учится предсказывать маневры других участников дорожного движения и анализирует в реальном времени ситуацию на дорогах. Ожидается, что в 2025 году запустят трамвай в полностью беспилотном режиме для регулярной работы на маршруте.

Активно внедряют ИИ и в финансовой отрасли. В частности, в 2024 году в столице появился сервис «Цифровой помощник» казначея. С помощью ИИ автоматически проверяется корректность и полнота заполнения финансовых документов, анализируется реквизитный состав скан-копий счетов-фактур, актов приемки и контрактов. В случае выявления нестыковок программа сообщает о них. ИИ формирует протокол контроля по итогам анализа, на его основе принимаются решения о проведении платежей. Уже сейчас, отметил Собянин, точность обработки документов составляет свыше 90% и продолжается увеличиваться за счет способности программы самообучаться.

