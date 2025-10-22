Собянин: Москва развивает проекты для технологического суверенитета России
Реализацию проектов, направленных на реиндустриализацию Москвы и обеспечение технологического суверенитета России, продолжат в столице согласно стратегии развития промышленности города до 2030 года. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале.
Столица будет создавать необходимую инфраструктуру для проектов для технологического суверенитета страны.
«Флагманом развития высокотехнологичной промышленности города стала ОЭЗ “Технополис Москва” — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим для инвесторов. К 2030 году площади промышленных и офисно-лабораторных объектов... будут увеличены в 3,5 раза, также создадут свыше 90 тысяч новых рабочих мест», — указал Собянин.
На территории ОЭЗ свои производственные площадки разместили свыше 230 высокотехнологичных предприятий, создавших более 28 тысяч рабочих мест. Прогнозируется, что общее число компаний ОЭЗ достигнет около 600 к 2030 году.
На площадках «Технополиса Москва» разрабатывают передовые технологии будущего, в том числе спутники, критически важные лекарства, станки с редкими эксимерными лазерами для микроэлектроники. Продукция резидентов ОЭЗ востребована в России и за границей.
Для более эффективного развития производств реализуется кластерный подход, который позволяет объединять ресурсы и экспертизу организаций. Уже работают кластеры микроэлектроники и фотоники, фармацевтики, аккумуляторных батарей, лифтостроения и и другие. К 2030 году в Москве запустят не менее 13 межотраслевых кластеров общей площадью свыше 7 млн квадратных метров, где смогут работать 100 тысяч человек.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru