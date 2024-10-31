Собянин: Москва проведет конкурс на заключение еще двух офсетных контрактов
Столица планирует заключить два офсетных контракта – на оказание услуг по утилизации брошенных транспортных средств и на поставку модулей защищенного доступа SAM (Secure Access Module) для устройств оплаты проезда в городском транспорте, для этого правительство Москвы организует электронные конкурсы. Соответствующие распоряжения подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Согласно условиям первого офсетного контракта, победитель конкурса возьмет на себя обязательство в течение трех лет создать в городе новое или модернизировать существующее производство SAM-модулей. Они нужны для оснащения турникетов, валидаторов, оборудования касс, терминалов и автоматов по продаже билетов в городском транспорте.
Планируется закупить в общей сложности не менее 172 тысяч SAM-модулей в течение семи лет. Организация их выпуска — часть проекта перехода городского транспорта Москвы на отечественные технологии.
По условиям второго офсетного контракта победитель конкурса возьмет на себя обязательство в течение двух лет создать в столице новое или модернизировать действующее предприятие по утилизации вышедших из эксплуатации транспортных средств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru