Собянин: Москва увеличивает финансовую поддержку высокотехнологичных компаний

Власти Москвы наращивают грантовую и кредитную помощь для высокотехнологичных компаний. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В мае определили основные задачи для поддержки инноваций и развития бизнеса до 2030 года», – написал градоначальник.

Собянин подчеркнул, что столица подходит к вопросу комплексно, уже сформирована уникальная линейка инструментов. Одна из успешных и быстрорастущих программ – льготные займы под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности. Бизнес заключил с поддержкой города 20 договоров на 608 млн рублей, в том числе 13 соглашений на сумму 452 млн в текущем году. Кредиты получили производитель трубопроводной арматуры для систем теплоснабжения ЖКХ и компания-создатель брикетов из мелких отходов крупных промпредприятий для дальнейшего использования в качестве сырья или топлива.

Также в столице востребованы гранты на приобретение оборудования и развитие деятельности, в рамках которых Москва компенсирует уже понесенные расходы. С начала года бизнесменам одобрили более 450 заявок на сумму около 1,9 млрд рублей. Благодаря поддержке города предприниматели приобрели оборудование на 4,2 млрд рублей. Компенсацию получили в том числе производитель вакцин для взрослых и детей, а также разработчик оборудования для обработки деталей в промышленности с числовым программным управлением.

