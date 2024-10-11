Собянин: Москва продолжит оказывать поддержку участникам СВО и членам их семей
Поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей остается приоритетом Москвы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, эта работа будет отражена в городском бюджете на 2025–2027 годы.
Он уточнил, что речь идёт об установленных в Москве выплатах, в том числе ежемесячных пособиях на детей, а также освобождении от оплаты детского сада, секций, кружков, питания в школах и колледжах, помощи с устройством в детские сады и школы.
Мэр добавил, что продолжит работать Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей, где помимо прочего можно получить психолого-психотерапевтическое и юридическое консультирование.
Ранее Собянин заявил, что расходы на социальные цели составят 50% бюджета российской столицы в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru