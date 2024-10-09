Собянин: Соцкоординаторы оказали пациентам больниц и их близким 250 тысяч услуг
Cоциальные координаторы в российской столице за три года оказали пациентам и их близким более 250 тысяч услуг. Такую статистику привел по случаю трёхлетия сервиса «Социальная служба в больницах» мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал этот проект уникальным.
Сотрудники сервиса помогают москвичам, которых кладут в больницы, решить множество важных вопросов. Для этого нет необходимости предпринимать какие-то шаги – координаторы каждое утро сами знакомятся с новыми пациентами, выясняют их проблемы и оказывают помощь в их решении.
В детских больницах специалисты прежде всего дают консультации по различным сервисам социальной защиты. Сергей Собянин в своем личном Telegram-канале привел конкретные примеры помощи пациентам по линии «Социальной службы в больницах».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru