Собянин: Москва поможет восстановить еще 191 здание в Донецке и Луганске

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что в 2022–2024 годах в Луганске и Донецке было отремонтировано 2 296 зданий и сооружений, почти два млн квадратных метров дорог, более тысячи км инженерных сетей. Последствия обстрелов устранены по 1,4 тысячи адресов.

Собянин отметил, что также было благоустроено 156 га общественных пространств, выполнен капремонт Луганской городской поликлиники №12 и школы №55. В текущем году в планах ремонт 191 здания, 35,5 км инженерных сетей, почти 652 тысячи квадратных метров дорог и 21,1 га общественных пространств.

«В городах-побратимах круглый год работают 34 аварийные бригады комплекса городского хозяйства Москвы — в общей сложности это 160 сотрудников и 76 единиц техники. Еще 33 аварийные бригады направляются дополнительно в Донецк в зимний период», - добавил мэр.

Ранее Собянин рассказал, что на площадках фестиваля «Пасхальный дар» в Москве можно было пожертвовать вещи для участников СВО и жителей новых территорий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

