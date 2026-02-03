Собянин: Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга

Региональный сегмент московской единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) будет внедрён в поликлиниках Санкт-Петербурга. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Отмечается, что благодаря этому петербуржцам будет удобнее записываться к врачу и на исследования в онлайн-режиме. Также они смогут просматривать свои электронные медкарты с результатами исследований и протоколами осмотров врачей. Будеи доступна история диспансеризации, медсправки и прочие данные.

«В современном мире, конечно, важнейшей является цифровизация этой отрасли, которая потенциально дает значительное увеличение ее эффективности и оказания помощи гражданам», — указал Собянин.

Беглов, в свою очередь, отметил, что в Москве была создана лучшая в стране система здравоохранения, дающая возможность «объединить абсолютно все учреждения здравоохранения».

Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве расширили функционал мобильного приложения «ЕМИАС. ИНФО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

