Собянин: Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга
Региональный сегмент московской единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) будет внедрён в поликлиниках Санкт-Петербурга. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Отмечается, что благодаря этому петербуржцам будет удобнее записываться к врачу и на исследования в онлайн-режиме. Также они смогут просматривать свои электронные медкарты с результатами исследований и протоколами осмотров врачей. Будеи доступна история диспансеризации, медсправки и прочие данные.
«В современном мире, конечно, важнейшей является цифровизация этой отрасли, которая потенциально дает значительное увеличение ее эффективности и оказания помощи гражданам», — указал Собянин.
Беглов, в свою очередь, отметил, что в Москве была создана лучшая в стране система здравоохранения, дающая возможность «объединить абсолютно все учреждения здравоохранения».
Ранее заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в Москве расширили функционал мобильного приложения «ЕМИАС. ИНФО», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Нефть или пошлины: Почему Индия не заключит сделку с Трампом
- Путин обсудил с кронпринцем Саудовской Аравии работу в ОПЕК+
- Россиянам объяснили, как распознать «энергетических вампиров»
- Врач усомнилась в необходимости вакцины от оспы обезьян
- Макрон рассказал о подготовке возможных контактов с Путиным
- Почему в России не ограничат рекламу в соцсетях по примеру Вьетнама
- «Треш, но без хайпа»: Каким будет дизайн «Крестов» от студии Лебедева
- Центробанк сообщил о снижении чистой прибыли российских банков
- Умерла телеведущая и диктор Светлана Жильцова
- Сплошные бандиты и полицейские: Критик осудил тренд на киноманьяков в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru