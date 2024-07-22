Собянин: Москва помогает производителям выходить на рынки дружественных стран
Помощь московским производителям в поисках новых рынков сбыта в дружественных странах является одним из ключевых векторов внешнеэкономической деятельности столицы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в первом полугодии центром поддержки и развития экспорта «Моспром» для столичных компаний были организованы 10 мероприятий. Это «международные бизнес-миссии и участие в профильной выставке».
Градоначальник отметил, что благодаря этому производитель соусов, джемов и мармелада получил несколько предложений об открытии контрактного предприятия в Дубае, а инвесторы из Азербайджана заинтересовались возможностью локализации в республике компании по изготовлению медицинских изделий.
Кроме того, производимые столичный предприятием зарядные станции для электротранспорта могут восполнить дефицит заправочной инфраструктуры в Индии. А московская компания по выпуску интраокулярных линз может открыть филиал в Египте.
Ранее Сергей Собянин заявил, что в Москве выпуск машин и оборудования вырос в пять раз за пять лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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