Собянин: Московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки
Промышленники Москвы получили более 150 млрд рублей благодаря поддержке города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, Москва предлагает более 20 системных мер помощи предприятиям.
«Среди них — льготные инвестиционные кредиты. Воспользоваться ими могут компании из разных отраслей», — написал Собянин.
В частности, благодаря этому были возведены экспериментальный и основной заводы компонентов для модульного строительства. Кроме того, дополнительное оборудование приобрел разработчик и производитель кабельной продукции. Еще один столичный производитель приобрел на льготный кредит машину для выпуска экологичной упаковки.
Для получения средств по льготной ставке предприниматель должен заключить кредитный договор, обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, и после одобрения заявки часть затрат на уплату процентов по займу будет компенсирована.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru