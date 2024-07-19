Собянин: Московским предприятиям доступно более 20 системных мер поддержки

Промышленники Москвы получили более 150 млрд рублей благодаря поддержке города. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Как отметил градоначальник, Москва предлагает более 20 системных мер помощи предприятиям.

«Среди них — льготные инвестиционные кредиты. Воспользоваться ими могут компании из разных отраслей», — написал Собянин.

В частности, благодаря этому были возведены экспериментальный и основной заводы компонентов для модульного строительства. Кроме того, дополнительное оборудование приобрел разработчик и производитель кабельной продукции. Еще один столичный производитель приобрел на льготный кредит машину для выпуска экологичной упаковки.

Для получения средств по льготной ставке предприниматель должен заключить кредитный договор, обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, и после одобрения заявки часть затрат на уплату процентов по займу будет компенсирована.

