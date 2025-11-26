Собянин: Москва помогает предприятиям представлять себя на ключевых рынках мира

Москва продолжит активно помогать предприятиям, желающим выйти на новые рынки, в рамках стратегии развития промышленности до 2030 года. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» с 2019 года предлагает столичным экспортерам информационно-консультационное сопровождение, индивидуальную аналитику по государствам и отраслям, тестирование экспортного потенциала, помощь в подборе рынков, юридическое сопровождение, верификацию контрагентов, разработку экспортных стратегий. Также центр организует участие компаний в международных выставках и бизнес-миссиях. При его поддержке свыше тысячи компаний поучаствовали более чем в 150 мероприятиях и миссиях за шесть лет. Предприятия получили возможность презентовать продукцию на ключевых мировых рынках.

Для развития промышленности Москвы важна подготовка квалифицированных кадров. Особое внимание уделяют подготовке специалистов на базе колледжей. Систему среднего профессионального образования модернизируют на основе принципов актуальности разрабатываемых при участии работодателей образовательных программ и практико-ориентированного подхода в обучении. Как минимум 70 процентов учебного времени отводят практическим занятиям.

В 2024 году президент Владимир Путин открыл флагманский центр практической подготовки столичных колледжей «Руднево» в особой экономической зоне «Технополис Москва». Первое инновационное образовательное пространство используют для практической подготовки квалифицированных кадров - более трех тысяч студентов в год. Кроме того, в столице заработал центр практического обучения «Профессии будущего» в «Технополисе Москва» в Печатниках, где взрослые и учащиеся колледжей могут осваивать современные профессии и получать востребованные навыки.

«В ОЭЗ четвертый год реализуем программу “Техностажировка”, где молодые специалисты могут пройти практику и получить релевантные навыки на ведущих промышленных предприятиях столицы. Заключено свыше 30 соглашений с ведущими образовательными учреждениями высшего и среднего звена», — рассказал Собянин.

Реализация стратегии развития в Москве обеспечит ведущую роль промышленности в экономике города, создаст тысячи перспективных рабочих мест, став важным вкладом в решение задач технологического суверенитета и лидерства страны.

