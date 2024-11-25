Собянин: Москва поддержала грантами 142 прорывных исследования в медицине

Научные команды медицинских организаций Москвы подали на городскую грантовую программу рекордные 217 заявок, что более чем в полтора раза превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что программа поддержки научных разработок в медицине была создана в 2022 году. Так, за этот период столица поддержала 142 прорывных исследования столичных медиков. В клинической практике тестируются и уже реализованы такие инновации, как диагностика инсульта с помощью искусственного интеллекта, оценка риска ментальных расстройств и система оценки биологического возраста и скорости старения организма.

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В 2024 году объем исследовательских направлений вырос с 34 до 43. К ним добавились спортивная медицина, медицинская генетика и эндокринология.

Лучшие разработки выберут эксперты. Проекты будут оцениваться по новизне, актуальности, возможности быстрого внедрения и масштабирования технологий.

Оператором грантовой программы является Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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