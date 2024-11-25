Собянин: Москва поддержала грантами 142 прорывных исследования в медицине
Научные команды медицинских организаций Москвы подали на городскую грантовую программу рекордные 217 заявок, что более чем в полтора раза превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Собянин отметил, что программа поддержки научных разработок в медицине была создана в 2022 году. Так, за этот период столица поддержала 142 прорывных исследования столичных медиков. В клинической практике тестируются и уже реализованы такие инновации, как диагностика инсульта с помощью искусственного интеллекта, оценка риска ментальных расстройств и система оценки биологического возраста и скорости старения организма.
В 2024 году объем исследовательских направлений вырос с 34 до 43. К ним добавились спортивная медицина, медицинская генетика и эндокринология.
Лучшие разработки выберут эксперты. Проекты будут оцениваться по новизне, актуальности, возможности быстрого внедрения и масштабирования технологий.
Оператором грантовой программы является Московский центр инновационных технологий в здравоохранении.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд в Москве продлил арест блогерам Чекалиным
- Сенатор Епифанова: Летом 2025 года может появиться ипотека для врачей и учителей
- В Грузии заявили, что президентские выборы должны состояться в 2024 году
- Руководители компаний «Яковлев» и «Туполев» покинут свои посты
- В Вильнюсе жители не пострадали в районе падения грузового самолета DHL
- В Ленобласти 11 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
- Роспотребнадзор опроверг информацию об отравлении детей водой в школе в Москве
- Режиссер Урсуляк получил спецприз Московского еврейского кинофестиваля
- Шестикратная олимпийская чемпионка по плаванию Эмма Маккеон завершила карьеру
- В Вильнюсе грузовой самолет DHL упал на жилой дом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru