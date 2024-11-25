Собянин: Москва поддержала грантами 142 прорывных исследования в медицине

Научные команды медицинских организаций Москвы подали на городскую грантовую программу рекордные 217 заявок, что более чем в полтора раза превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Собянин отметил, что программа поддержки научных разработок в медицине была создана в 2022 году. Так, за этот период столица поддержала 142 прорывных исследования столичных медиков. В клинической практике тестируются и уже реализованы такие инновации, как диагностика инсульта с помощью искусственного интеллекта, оценка риска ментальных расстройств и система оценки биологического возраста и скорости старения организма.