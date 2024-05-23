Собянин: Москва — лидер России по развитию государственно-частного партнерства

Москва обогнала все российские регионы по уровню развития государственно-частного партнёрства по итогам 2023 года. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом достижении города в своём Telegram-канале.

Рейтинг ежегодно составляет министерство экономического развития. По словам градоначальника, Москва вырвалась вперёд в абсолютно конкурентной борьбе. В тройку лидеров также вошли Нижегородская область и Санкт-Петербург.