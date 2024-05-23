Собянин: Москва — лидер России по развитию государственно-частного партнерства
Москва обогнала все российские регионы по уровню развития государственно-частного партнёрства по итогам 2023 года. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом достижении города в своём Telegram-канале.
Рейтинг ежегодно составляет министерство экономического развития. По словам градоначальника, Москва вырвалась вперёд в абсолютно конкурентной борьбе. В тройку лидеров также вошли Нижегородская область и Санкт-Петербург.
Место в рейтинге определяется на основе оценки трех факторов - результатов реализации проектов ГЧП в искомом году и в предшествующие годы, оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку таким проектам.
Как отметил Собянин, Москва не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению важных для развития мегаполиса задач. В качестве примера мэр привёл концессионные соглашения по строительству автодорог, промышленных предприятий, больниц и учебных заведений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области тракторист пострадал при атаке украинского дрона
- СМИ: ПСЖ и «Краснодар» согласовали переход Матвея Сафонова
- СМИ: ЕС запретит экспорт в Белоруссию товаров и технологий двойного назначения
- Аэропорт Казани временно закрыли для обеспечения безопасности
- Песков: У Путина нет контактов с Трампом
- Путин вечером отправится с визитом в Минск для «обширного общения» с Лукашенко
- Главой Генштаба Белоруссии назначили первого замгоссекретаря Совбеза Муравейко
- СМИ: Елену Исинбаеву оштрафовали за неуплату налогов
- Спецслужбы стран ШОС предотвратили 181 теракт в 2023 году
- СК: «Барнаульский маньяк» участвовал в расследовании одного из своих убийств
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru