Собянин: Москва — лидер России по развитию государственно-частного партнерства

Москва обогнала все российские регионы по уровню развития государственно-частного партнёрства по итогам 2023 года. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о новом достижении города в своём Telegram-канале.

Рейтинг ежегодно составляет министерство экономического развития. По словам градоначальника, Москва вырвалась вперёд в абсолютно конкурентной борьбе. В тройку лидеров также вошли Нижегородская область и Санкт-Петербург.

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Место в рейтинге определяется на основе оценки трех факторов - результатов реализации проектов ГЧП в искомом году и в предшествующие годы, оценки работы органов власти, их открытости для инвесторов и готовности оказывать поддержку таким проектам.

Как отметил Собянин, Москва не первый год активно привлекает частных инвесторов к решению важных для развития мегаполиса задач. В качестве примера мэр привёл концессионные соглашения по строительству автодорог, промышленных предприятий, больниц и учебных заведений.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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