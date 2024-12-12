Собянин: Москва — лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Москва является лидером в России по объёму несырьевого неэнергетического экспорта. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин представил планы поддержки технологического сектора Москвы

Он отметил, что по итогам января–сентября текущего года на Москву пришлось 17% от общероссийского показателя.

Градоначальник уточнил, что большую часть (61%) составляет продукция промышленности, в том числе, «приборы автоматического регулирования, контрольно-измерительные приборы, радионавигационная аппаратура».

«Товары агропромышленного сектора составили почти 39%. Высоким спросом пользуются кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты для здорового питания», – написал Собянин.

Он добавил, что ключевыми партнёрами Москвы стали Белоруссия, Казахстан, Турция, Китай, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия.

Ранее Собянин заявил, что в 2024 году лауреатами престижной национальной премии Рунета стали 15 проектов правительства Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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