Собянин: Москва — лидер России по объему несырьевого неэнергетического экспорта

Он отметил, что по итогам января–сентября текущего года на Москву пришлось 17% от общероссийского показателя.

Градоначальник уточнил, что большую часть (61%) составляет продукция промышленности, в том числе, «приборы автоматического регулирования, контрольно-измерительные приборы, радионавигационная аппаратура».

«Товары агропромышленного сектора составили почти 39%. Высоким спросом пользуются кондитерские изделия, безалкогольные напитки, продукты для здорового питания», – написал Собянин.

Он добавил, что ключевыми партнёрами Москвы стали Белоруссия, Казахстан, Турция, Китай, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия.

Ранее Собянин заявил, что в 2024 году лауреатами престижной национальной премии Рунета стали 15 проектов правительства Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

