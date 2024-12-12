Сергей Собянин представил планы поддержки технологического сектора Москвы
Доля технологического сектора в экономике столицы увеличится, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«До 2030 года планируем серьезно увеличить долю технологического сектора в экономике города», - отметил глава города.
Для этого предполагается стимулирование частных инвестиций в научные исследования и разработки, содействие внедрению инновационных продуктов у коммерческих и госзаказчиков, наращивание патентной активности и коммерциализации интеллектуальной собственности.
Он отметил, что уже сегодня Москве удалось сформировать экосистему, которая поддерживает инновационные проекты на всех этапах жизненного цикла.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru