Сергей Собянин представил планы поддержки технологического сектора Москвы

Доля технологического сектора в экономике столицы увеличится, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«До 2030 года планируем серьезно увеличить долю технологического сектора в экономике города», - отметил глава города.

Для этого предполагается стимулирование частных инвестиций в научные исследования и разработки, содействие внедрению инновационных продуктов у коммерческих и госзаказчиков, наращивание патентной активности и коммерциализации интеллектуальной собственности.

Он отметил, что уже сегодня Москве удалось сформировать экосистему, которая поддерживает инновационные проекты на всех этапах жизненного цикла.



