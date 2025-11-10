Собянин: Москва формирует новую модель развития медицинских технологий

По его словам, поддержку исследователям, разрабатывающим технологии и новые подходы для лечения пациентов, оказывает программа «Создано московскими врачами». Благодаря ей, передовые решения становятся эффективнее и быстрее доходят до клинической практики.

«Оператор грантовой программы — Медтех. Он обеспечивает полный цикл сопровождения — от экспертизы и патентования до производства и внедрения решений», - написал градоначальник.

Мэр добавил, что в столице уже реализуется 178 исследований: от новых методов диагностики и реабилитации до передовых биотехнологических решений. Ежегодно в рамках грантовой программы выделяется более миллиарда рублей.

