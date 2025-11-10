Собянин: Москва формирует новую модель развития медицинских технологий
За три года в Москве была сформирована единая экосистема разработки новых медицинских решений. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, поддержку исследователям, разрабатывающим технологии и новые подходы для лечения пациентов, оказывает программа «Создано московскими врачами». Благодаря ей, передовые решения становятся эффективнее и быстрее доходят до клинической практики.
«Оператор грантовой программы — Медтех. Он обеспечивает полный цикл сопровождения — от экспертизы и патентования до производства и внедрения решений», - написал градоначальник.
Мэр добавил, что в столице уже реализуется 178 исследований: от новых методов диагностики и реабилитации до передовых биотехнологических решений. Ежегодно в рамках грантовой программы выделяется более миллиарда рублей.
Ранее Собянин заявил, что в Москве становится всё более доступной высокотехнологичная медицина для детей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
